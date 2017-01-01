江宏傑福原愛婚宴 紫色浪漫風情

台、日桌球好手江宏傑、福原愛備受矚目的婚禮今天在台北舉行，婚宴前的記者會兩人以簡單、典雅的中山裝及晚禮服現身，並以福原愛最愛的紫色為元素，看得出兩人的精心設計。

台灣桌球王子江宏傑及從小受到關注的日本桌球天后福原愛間的「世紀婚禮」，今天以在台北星級飯店進行的台灣場揭開序幕。

這場台、日桌球聯姻引發兩地民眾、媒體高度關注，兩人也特地在今天的婚宴前召開記者會，與媒體、球迷分享他們的喜悅。

這場婚禮備受矚目，在公關公司操盤下，不管場地、服裝都以高規格呈現。

在婚宴前的記者會，江宏傑身著訂製的灰色中山裝，挽著身披薰紫色波希米亞風晚禮服的福原愛，在悠揚的豎琴聲中現身記者會現場。

福原愛穿著C.H Wedding 設計的晚禮服，禮服本身有著透薄輕紗與復古蕾絲，散發自然率性的浪漫氛圍，復古繡珠蕾絲於領口、整件裙身以上千顆水晶玻璃密珠和亮片的珠繡網紗為主角，再搭配MOMENTANEE鑲滿水晶的禮鞋，將福原愛襯托的閃閃動人。

江宏傑身上的中山裝則由芊翔西服為他量身打造，深灰色不規則格紋的設計，配上黑色立領襯衫，襯托出他高挑的運動員身型，胸前的淡紫色胸花更與福原愛的晚禮服相互輝映。1060101

(中央社)