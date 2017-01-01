瀋陽千餘輛綠色公車 擬加裝防霾神器
中國大陸官方積極發展新能源公車，遼寧省瀋陽市今年春節前將新增1327輛新能源公車，除設置WiFi之外，還標榜加裝防霾神器。
新華社報導，這些新能源公車每輛市價人民幣80多萬元（新台幣約400萬元），採氣電混合動力，時速20公里以下時採用電能源，隨車速增加切換至天然氣能源。時速超過20公里後，行駛過程中還可為汽車充電。
針對當前的霧霾天氣，這些公車還安裝防霧霾天窗，透過車輛頂棚的兩個新風系統進行換氣和過濾。此外，車輛中還安裝有裝置，預計明年全部新能源車輛將全面設置WiFi。
瀋陽市2016年共購置新能源和清潔能源公交車1327輛，這些新車將在春節前全部投放到主要公車路線上營運。屆時，瀋陽市新能源公車將占全部公車車輛的60%。
中國大陸交通部在「十三五」（2016至2020年）城市公共交通發展規劃綱要明定，到2020年，在城市公車領域，新能源車要達到20萬輛。1060101
(中央社)
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