江宏傑福原愛台日聯姻 婚後定居地未定
江宏傑、福原愛這對桌球界台、日名將的結合引發高度關注，對於眾人好奇福原愛婚後是否「嫁雞隨雞」搬到台灣，江宏傑今天表示，兩人未來的住所將視他日後工作地點決定。
江宏傑、福原愛的台、日聯姻，預計在台灣、日本各辦一場婚宴，與他們在兩地的親友分享他們的喜悅。
兩人台灣場婚宴今天在台北星級酒店舉辦，婚宴前的記者會湧進超過50家各國媒體，超過100名記者前往報導。
這場台、日桌球界的「世紀婚禮」引發高度關注，兩人婚前、婚後的細節也引人好奇。
對於這對台、日夫妻婚後究竟要定居何處，兩人今天在婚宴前的記者會正式做出回應。
江宏傑表示，「目前我在歐洲打聯賽，小愛也一直陪在我的身邊，在比賽結束後，才會有新的規劃」。
江宏傑也說，在未來工作的地點確定後，才會決定日後居住的地方。1060101
(中央社)
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