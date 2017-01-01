新春油氣價格齊漲 桶裝瓦斯、天然氣明起雙漲

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國際產油國即日起減產生效加上近來新台幣匯率下探，國際油價漲勢不斷。中油、台塑化宣布調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元。調整後，2日凌晨零時起，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.3元、95無鉛汽油每公升26.8元、98無鉛汽油每公升28.8元、超級柴油每公升23元。

此外，中油宣布1月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲1元、車用液化石油氣每公升調漲0.5元；天然氣價格則平均調漲2.99％。

中油強調，冬季為液化石油氣需求旺季，106年1月份液化石油氣國際合約價格（CP）及海運費皆較上（105年12）月上漲，且台幣貶值，依計價公式計算結果，液化石油氣價格每公斤應調漲2.6元。

惟適逢農曆春節，為減輕民眾負擔，調漲1元，未調足之1.6元，由中油暫行吸收，加計上月吸收之1.3元，累計吸收2.9元，將於日後跌價時回補。

中油指出，今年1月起石油輸出國組織（OPEC）及非OPEC產油國執行減產協議，國際原油交易市場高度關注油價，加上最近新台幣貶值影響，油價連帶上揚。

影響所及，本周調價指標7D3B（70％杜拜+30％布蘭特）週均價由每桶52.87美元上漲至54.06美元，台幣對美元匯率貶值0.247元。

另外，液化天然氣（LNG）價格部分，因國際油價大幅攀升，致LNG進口氣源成本增加，中油為配合政府穩定物價政策，依據政府核定之天然氣價格調整機制，於權限範圍內微幅調漲國內各類用戶天然氣價格，自106年1月2日起平均調幅2.99％；其中，北區家庭用氣(NG1)每立方公尺調漲0.25元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約7.5元至11.25元。

(工商)