與女友歡慶跨年 清大生返家洗完澡卻猝死

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基隆市一名就讀清華大學的賀姓男大生昨日跨完年，返家後卻猝死，檢方正釐清死因。圖為跨年夜人潮，與本新聞無關。(報系資料照)

昨（31）日為跨年夜，基隆市一名就讀清華大學的賀姓男大生（20歲），與女友歡慶跨年，結束後各自返家；未料賀男洗完澡後，卻不明原因倒地，家人發現後立刻通報送醫，但消防人員到場時賀男已無生命跡象。

據《蘋果日報》報導，賀姓男大生昨日晚間從基隆住家騎機車前往台北，與就讀台大的女友一起跨年，倒數完賀男便騎車返家；沒想到洗完澡後走到廚房卻突然倒地，家人直到凌晨起來上廁所時，才驚見臥地不起的賀男，緊急通報119送醫，不過消防人員到場時研判賀男已死亡。

家人透露賀男平時身體狀況一切良好，且未有抽菸、酗酒等習慣，不知道為何會發生這樣的事情。目前詳細死因仍待檢方釐清，初步排除他殺。

(中時電子報)