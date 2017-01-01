麗寶全明星卡丁車賽　10國136車手飆速

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極速超跑TKOC麗寶全明星跨年開幕挑戰賽，在麗寶國際級賽車場熱情登場。（陳淑娥攝）

極速超跑TKOC麗寶全明星跨年開幕挑戰賽登場，麗寶樂園園長王永豪（右六）與showgirl合影。（陳淑娥攝）

明星竇智孔參加超級四行程組別，車號為668，準備在賽道上競速。（陳淑娥攝）

6歲女童車手詹曼平，不但是PRO賽車手，車速逼近100公里，頗有大將之風。（陳淑娥攝）

極速超跑TKOC麗寶全明星跨年開幕挑戰賽，台灣代表隊個個信心十足。（陳淑娥攝）

「極速超跑TKOC麗寶全明星跨年開幕挑戰賽」，1日在麗寶國際級賽車場熱情登場，包括台灣等10個國家136位頂尖車手，駕馭卡丁車在刺激的車道上競速，明星姚元浩、竇智孔也加入賽車行列，6歲女童車手詹曼平說，自己4歲時就喜歡車子，這回是第二次參賽，由於年齡最小備受現場矚目。

麗寶全明星跨年開幕挑戰賽，依年齡及車輛區別開設7大組，分別有Cadet、Junior、Rotax、超級四行程、Rotax DD2、Iame X30以及KZ組，包括台灣、英國、中國等10國136位頂尖車手飆速，2天精彩賽事今天圓滿落幕。

明星竇智孔、姚元浩分別參加超級四行程、Iame X30組別，吸引許多車迷圍繞觀看；年齡最小的6歲女童車手詹曼平，4歲時爸爸帶去賽車場就愛上賽車，她說自己不喜歡芭比娃娃，這回是第二次參加卡丁車比賽，詹曼平不但是PRO賽車手，車速逼近100公里，頗有大將之風。

麗寶國際車場表示，136位頂尖車手飆速，是台灣卡丁車史上參賽人數最多的賽事，主辦單位也費盡心思，將價值超過2億元7輛超級跑車運送至會場，讓觀賽民眾一飽眼福。

業者指出，目前第一階段雖只推出Go Kart賽道，全長1355公尺賽道多達11種路線玩法，更從義大利引進頂級款卡丁車輛，高規格的賽道可讓車商、車隊舉辦新車發表、教育訓練等活動。

(中時)