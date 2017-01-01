蘇打綠休團前最後一唱 2.2萬歌迷不捨

蘇打綠今天下午為了歌迷，在兩廳院藝文廣場外舉辦「最後安可」，開放歌迷點歌，現場湧進2.2萬人，唱到最後一首「當我們一起走過」，台下歌迷頻頻拭淚，主唱青峰也唱到爆哭。

蘇打綠在去年金曲獎後，突然爆出要休團的計畫，歌迷震驚，今天下午蘇打綠和NSO國家交響樂團舉行「樂計畫」，這也是他們休團前的最後一場演出，明天起開始休團3年。

下午演出結束後，蘇打綠自掏腰包，在兩廳院戶外藝文廣場搭建舞台，在音樂廳演出結束後，蘇打綠走到戶外，接受歌迷「最後安可」點歌至下午5時。

先前蘇打綠在小巨蛋不甩禁令，在安可曲時演唱張惠妹的「三天三夜」，歌迷跳動震動超標遭罰，青峰今天在開唱前說，「蘇打綠現在很乖，人家說什麼我們就做什麼，完全符合規定」，要歌迷「不可以跳」，之後想到這裡不是小巨蛋，「應該可以跳吧」。

現場蘇打綠還和歌迷玩起倒數，「5、4、3、2、1，happy new year」，說完接續唱「控制狂」，青峰突然忍不住就要歌迷「跳起來」，在場歌迷忍不住情緒，跟著跳動。

蘇打綠先是唱了歌迷點的「煽動」、「關於我愛你」，唱到「牆外的風景」之前，台下有不少歌迷帶著彩虹旗，青峰也要歌迷「彩虹旗舉一下」，他還笑說，「為什麼那麼多彩虹旗，會以為今天是同志大遊行」。

接著蘇打綠唱了幾首準備好的歌曲，唱到「喜歡寂寞」時，青峰說，「聽你們唱歌我就不寂寞，我怕休息不到1年就不甘寂寞」，台下有粉絲頻頻落淚，青峰為了緩和場面，自嘲稍早在音樂廳內，第一首歌就忍不住情緒哽咽開唱，害他唱「頻率」時唱得「稀巴爛」，還要媒體不要就只剪接他唱得不好的畫面。

唱到最後一首「當我們一起走過」，青峰說，「唱完這首歌，蘇打綠就和你們暫時分開一陣子，這都是為了我們再遇見時，有更好的作品」，也要歌迷「繼續溫柔地推翻世界」，只見台下歌迷頻頻拭淚，而青峰也唱到爆哭。

演唱結束後，蘇打綠全員向在場的歌迷深深一鞠躬，期待與歌迷再次相見的那天。1060101

(中央社)