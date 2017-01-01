江宏傑福原愛黏TT 賈永婕：很肉麻

台日桌球好手江宏傑和福原愛結為連理，10月底赴德國拍攝婚紗，當時參與其中，C．H WEDDING經典婚紗創辦人之一的賈永婕今天爆料，她們的互動真的很肉麻。

台日桌球好手江宏傑和福原愛今天舉行婚宴記者會，兩人的婚紗攝影和禮服，是由C．H WEDDING設計規劃。

賈永婕笑著說，當時是10月底去拍婚紗，歐洲天氣很冷，「兩人之間就有濃厚的愛意、熊熊的烈火，老實說，他們互動非常的甜蜜、非常的可愛，但真的很肉麻。」

例如攝影師拍照拍個幾秒後，福原愛就會幫江宏傑撥撥頭髮，江宏傑也會幫福原愛披外套，薑茶、暖暖包隨時帶在身邊。

賈永婕說，她在旁邊看了很開心、很榮幸，一個是台灣之光，另一個是日本國寶，「代表台灣人辦喜事的心情，非常開心。」

江宏傑和福原愛今天全程站著對媒體分享喜訊，兩人牽手步入會場，手也一直緊握，頻頻四目相對、用眼神交流，最後一起鞠躬離場、形影不離，正如福原愛所說，「小傑（江宏傑）在哪裡我就在哪裡。」1060101

(中央社)