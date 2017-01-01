台金航線春節加班機 3日開放訂位

農曆春節期間台灣金門航線第二波加班機 3日開放訂位，金門縣政府將從4日起調查鄉親機位需求，依情況協調民航局及航空公司爭取加開第三波加班機，務必讓春節疏運順利。

106年春節假期自除夕1月27日到大年初五2月1日；參考往年旅客搭機需求型態，交通部訂定106年春節假期航空疏運期間為1月25日到2月5日(週日)止，共12天。

春節台金管制航線自105年12月7日開放首波訂位，106年1月3日受理第二波訂位。金門縣政府表示，4到8日將調查民眾機位需求，與民航局協調爭取台金空運運能，務必讓每位鄉親都能順利返鄉過節。

縣府觀光處表示，為了儘速協調春節運能需求，請民眾儘早提出機位需求，以便彙整向民航局協調運能。而為了使空運資源作最有效的利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾權益，各航空公司依照往例在春節管制期間，也就是1月25日到29日台灣往金門，以及1月29日到2月5日金門往台灣，針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請民眾注意。

縣府表示，民眾可透過網路系統登記，或在上班時間直接聯絡縣府縣民服務中心（金門地區請撥1999，外縣市082-320225），請中心協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/kinmen/。1060101

(中央社)