迎接2017 柯建銘：臨時會是立院首戰

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，2017年立法院首戰是召開臨時會，其中最令人擔憂的是國民黨的態度。國民黨立法院黨團書記長江啟臣說，在野黨監督、審查預算是天職。

民進黨立法院黨團擬在3日提案召開臨時會，臨時會自5日到26日，柯建銘傍晚在臉書上發文指出，2017年立法院的首戰，「當是本月3日開始到26日的臨時會之召開」。

他表示，這次臨時會將處理法定事項包括106年度中央政府總預算、考試院副院長同意權行使，以及拼經濟及重大民生法案，包括電業法修正草案、長照法草案、危險老舊建築物重建獎勵條例草案、證交稅條例修正草案（當沖降稅），還有急迫性法案的教保人員服務條例部分條文修正草案。

柯建銘說，但「最憂的」還是國民黨的態度。他說，臨時會重中之重乃是106年度中央政府總預算，民國105年12月27日、30日經表決大戰，才處理完國民黨所提的1500案105年度國營事業預算，年度結束才通過預算，荒謬至極，舉世之最。

他說，106年度中央政府總預算案是行政院長林全內閣未來1年的政事改革（新政策及拼經濟所編預算），國民黨竟然如法炮製、「引以為樂」，集史上杯葛之最，提出高達4000案（民進黨在野時從不杯葛總預算及國營事業預算），意圖讓表決時間不夠，萬一臨時會總預算不過，對國民黨絕對是重大「利空」、提前打烊，敬請三思。

柯建銘說，就法案面而言，每案都是重大民生經濟法案，希望朝野共同協商來完成，當民進黨黨團為顧台灣破釜沉舟，史無前例要開會到小年夜，國民黨應該考慮的是「共襄盛舉」，而非抵制杯葛才對，在此懇求拜託，讓「人民的掌聲朝野共享」，才是新國會新文化。

國民黨立法院黨團書記長江啟臣說，在野黨監督預算、審查、刪減預算是天職，過去也曾有提過數千個提案，這並不是第一次、也不是刻意，還沒有審查就亂扣帽子，國民黨團表達抗議，不然，立委的提案權算什麼？

他說，總預算案如果該審查卻不審查，就畫下時間點要通過，這是審查預算的態度嗎？那還審查幹嘛？他表示，該審查的預算就要審查。1060101

(中央社)