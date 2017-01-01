為600元殺人嫌犯落網 嘉警埋伏逮人

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去年12月嘉義民雄發生槍擊殺人案，就只為了新台幣600元工資，警方鍥而不捨，今天將涉嫌的綽號「蜆仔」蔡姓男子查緝到案。

嘉義縣警察局民雄分局指出，去年12月30日下午1時多，民雄鄉金興村1處土地公廟旁發生槍擊殺人案，何姓被害人送醫，取出卡在心臟大動脈的彈頭，現在加護病房插管治療中，仍有生命危險。

檢警在案發後成立專案小組追查，調閱監視器並深入查訪，鎖定綽號「蜆仔」（台語「拉阿」）的蔡男涉有重嫌，經調查竟只為了600元工資，與被害人發生口角，憤而持槍射擊。

警方根據監視器資料及情資，查出蔡男逃往嘉義布袋、東石一帶藏匿。警方守株待兔，下午2時多，將思女心切回家探望的蔡嫌逮捕，以殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方表示，蔡嫌家中有1名學習障礙女兒，此外平日還有1隻黑狗相依為命。員警聯繫安置，但蔡女不願意，警方只好暫時代為照顧供應三餐。1060101

(中央社)