新年第一天就爆血！許聖梅慘摔膝蓋破洞

許聖梅新年第一天就「見紅」。（圖／本報系資料照片）

許聖梅臉書全文。（圖／取材自許聖梅臉書）

今天是2017年的第一天，充滿新年新氣象，不過名嘴許聖梅今（1日）卻遇衰事，許聖梅因恍神整個人跌倒在地，新年頭一天就濺血，許聖梅左腳扭傷、右腳膝蓋破洞，不過她正向看待「見紅」意外，並樂觀說：「新年爆紅」。

許聖梅因趕通告恍神，沒有注意到馬路上小洞，整個人跌趴在地上，導致她左腳扭傷、右腳膝蓋擦傷，當場血流如注，痛得許聖梅飆淚，她也感謝路人即時幫忙「台灣真是處處有温情」，不過許聖梅正向看待受傷：「別跟我說新年頭一天就濺血，應該是爆紅爆紅，好嗎...」，用正能量化解跌倒意外。

(中時電子報)