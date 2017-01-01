新竹FC嫁女兒 亞運國手結連理

新竹FC前國腳蔡欣芸，與釜山亞運划船國手徐煒杰於2017年元旦步上紅毯，完成終身大事。（蔡欣芸提供）

台灣體壇2017年元旦佳話連連，因為木蘭女足聯賽而相識、相戀的2014年仁川亞運國腳「蔡蔡」蔡欣芸，與2002年釜山亞運划船國手徐煒杰，1日攜手步上紅毯，完成人生大事。

蔡欣芸是新竹FC的主力球員，此前因為受傷和感情低潮，原已打算掛靴，但拗不過隊友盛情，繼續踢了去年的第3屆木蘭聯賽，遇上球隊新聘的體能教練、前亞運划船國手徐煒杰，兩人展開戀情，也在相識後的第一個元旦步上紅毯。

新竹FC當媒人，牽紅線又嫁女兒，在婚宴現場也很有「主場」的fu，伴娘林玉惠、陳品卉都是新竹FC的球員，主力班底昨晚也陪準新娘跨年，一起籌辦隔天的喜酒。

新竹FC的林玉惠（左三）、陳品卉（左一）擔任蔡欣芸的伴娘。（蔡欣芸提供）

新娘蔡欣芸把捧花傳給閨密好友、擔任伴娘的林玉惠。（蔡欣芸提供）

新竹FC總教練陳淑菁（前排右）、球員藍美芬（前排左）拿著兩位新人的面具，上台合唱玩遊戲，讓幾位閨密抽捧花。（李弘斌攝）

「蔡蔡」也用心規畫送捧花活動，請出幾位閨密上台，並由新竹FC總教練陳淑菁、球員藍美芬演唱「有點甜」玩遊戲。而最後抽中捧花的不是別人，就是從台灣體大、國家隊到新竹FC，一路並肩作戰的林玉惠，把喜氣傳給這位超級麻吉。

「幸福果然是會傳染的！」一身淺灰色洋裝，場上的射門殺氣變為甜美笑容的林玉惠喜孜孜的說：「能牽妳的手走上紅毯的男人真的有福了，我們要心連心創造幸福故事！」

蔡欣芸則說：「很高興把幸福傳遞給玉惠，希望很快就換喝她喜酒！」其實今天日子很好，感謝很多一起陪伴她成長的師長、朋友在連假日沒出去玩，特地到場來送上祝福。至於新一季的木蘭聯賽，新竹FC仍然報名了蔡欣芸，這位新娘子也甜甜的說：「如果球隊需要的話，『懷孕前』能幫忙就盡量幫忙囉～」

(中時電子報)