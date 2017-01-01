虎頭埤元旦升旗 賴清德與數千遊客環湖健行
為迎接2017年元旦，台南市政府1日上午7時30分，在景色秀麗優美的虎頭埤風景區大門迎賓廣場，舉辦「106年虎頭埤元旦升旗」，市長賴清德親自主持升旗典禮，結束後則帶領民眾健行，一同遊賞虎頭埤的湖光水色。
賴清德在典禮結束後致詞表示，回首過去一年，除了感謝各方在地震後對台南施以援手，也感謝台南市民在救災和重建路上對市府的支持，地震並沒有因此打倒台南，反而讓台南更加緊密。
虎頭埤風景區舉行「元旦升旗及健行活動」已邁入第5年，根據觀光旅遊局統計，共吸引7千名民眾前來參加，為新的一年踏出健康的第一步。
今年升旗活動由憲兵隊弟兄擔任升旗手，典禮結束後，賴清德並與現場數千名遊客共同環湖健行，環湖步道近4公里，今年觀光旅遊局更以新化區吉祥物蟋蟀為主角，製作了蟋蟀君人偶在現場與民眾互動，吸引大批民眾駐足拍照。
另今年適逢虎頭埤建立水庫170周年，配合台南跨年三部曲，虎頭埤風景區管理所辦理「頌舊迎曦」在活動中心大廳展覽虎頭埤老照片，供給遊客感受百年水庫的悠久歷史。
(中時)
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