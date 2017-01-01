老樹救援協會2年搶救210棵百年老樹
台灣老樹救援協會2017年邁入第3年，前2年已搶救全台各地58處地點、合計210棵逾百年老樹，包括后里千年「樹王」澤民樹、高雄燕巢安招國小的雨豆樹、台中大里菩薩寺的梅樹、高雄美濃國小的紫檀、台中石岡土牛國小的黃連木等。台灣老樹救援協會理事長吳春山表示，尤其是校齡超過百年的小學校園內的老樹，都是該協會積極搶救的對象。
台灣老樹救援協會常務理事、中興大學園藝系教授、人稱「樹醫生」的劉東啟表示，全台每年枯死的百年老樹超過100顆，呼籲社會大眾重視老樹的保育、支持搶救老樹大作戰。
台灣老樹救援協會今（1）日上午召開第1屆第3次會員大會，與愛護老樹的同好、成員分享救援老樹2年的成果。吳春山表示，該協會堅持不使用農藥、毒劑，友善自然的棲地療法，不斷精進保育技術，擴大救治中小學校樹及珍貴老樹，且各理監事都會分配認養已被搶救的老樹。
以吳春山為例，他不僅認養了后里「樹王」澤民樹，也認養彰化縣員林市、已有60年歷史的母校「明湖國小」校園內的楓香樹，「看到母校的楓香樹枝葉茂盛，心裡真的很感動！」
愛好自然、保護樹木的同好，2015年1月1日正式創立台灣老樹救援協會，由麗明營造董事長吳春山擔任理事長；中興大學園藝系教授、人稱「樹醫生」的劉東啟擔任常務理事；包括立委黃國書等人擔任理監事，目前會員近200人，大家致力於協助台灣各地區老樹及校園之公益性救援、養護等保育工作。
(工商)
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