2016年上海產權市場成交額破2500億

香港信報報導，上海聯合產權交易所最新數據顯示，2016年上海產權市場交易規模繼續增長，全年成交金額達2567.96億元人民幣（下同），較2015年增長50.12%。

據了解，2016年上海産權市場各類國有和國有控股項目交易額達1147.84億元，佔總成交額44.7%。在國有和國有控股項目交易中，央企項目成交佔比47.9%，上海國資項目成交佔比51.36%，外省市國資項目佔比0.74%。

(工商)