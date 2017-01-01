備勤室內飲酒 消防分隊長遭懲處

新北市消防局永平分隊外觀。（葉書宏翻攝）

新北市消防局永平分隊長吳坤哲遭媒體踢爆，去年大年初三與義消10餘人在分隊備勤室內飲酒作樂，消防局督察室經過調查，確有此事，將依相關規定懲處。

據了解，42歲吳某警專13期畢業，從隊員幹起一路升任小隊長，2009年考上14期消佐班，取得全國第一批高級救護技術員（EMTP）認證，任職第一大隊板橋分隊時曾獲得年度消防楷模，派任永平分隊2年多。

去年大年初三，10餘名義消到分隊，吳某無視相關規定，與義消們在分隊備勤室內飲酒作樂，基層同仁對於他的行徑大感不滿，將相關資料向媒體投訴，指控他「身為主管不能以身作則，若發生火警時如何帶隊？如何救人？」

消防局督察室介入了解，吳某坦承飲酒，將會依相關規定懲處，絕不寬貸。

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(中時)