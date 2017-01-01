朴槿惠停職後首見記者 全盤否認指控

韓聯社報導，南韓總統朴槿惠今天下午在青瓦臺與媒體記者座談，就「親信門」表態，全盤否認相關指控。

這是朴槿惠被彈劾後時隔23天首次與外界人士接觸，也是她被停職後首次以記者座談會的形式就有關疑惑表態。

朴槿惠就「世越號」沉船事故發生後7小時的行蹤表示，當天沒有日程安排，在總統官邸處理工作。

她說，我當天正常接到事故報告，並持續關注了相關情況。沒有特別日程安排的時候，我往往在官邸處理工作，當天接到報告後我指示有關部門投入特種部隊等所有可用資源營救全部遇險人員。

朴槿惠還說，在接到全員獲救的消息後我一度感到慶幸，但此後得知消息有誤後深感驚訝。我隨即準備前往中央災難安全對策本部，但警衛部門表示做準備需要一些時間，加上對策本部方面也發生了一些狀況，因此我當時沒能及時前往對策本部。

就沉船事故發生後7小時內朴槿惠接受微整容的指控，朴槿惠澄清說，絕對沒有接受微整容，那是不可能的事情。當天美髮師為幫我做頭髮來過青瓦臺，護士把漱口液送過來，除此之外沒有外部人員訪問過官邸。

對於親信崔順實干預政務的指控，朴槿惠否認稱，作為總統，我很清楚自己該履行的職務，也有自己的想法，雖然崔順實是我相識多年的好友，但不可能由崔順實包辦所有事情。

就三星物產和第一毛織合併過程中朴槿惠涉嫌受賄的指控，朴槿惠澄清說，我完全沒對誰給予特殊照顧的想法。

朴槿惠涉嫌支援三星物產和第一毛織的合併，三星方面則以此為前提向崔順實企圖私有化的Mir財團和K體育財團捐款，還為崔順實之女接受馬術訓練提供支援。朴槿惠的發言意在反駁該指控。

Mir財團和K體育財團是韓國多家大企業共出資800億韓元（約新台幣25.5億元）成立的基金會，朴槿惠親信干政門的主角崔順實被指控涉嫌將該兩大基金會私有化。

調查顯示，三星集團為Mir財團、K體育財團的成立出資204億韓元。1060101

(中央社)