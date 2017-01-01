一例一休衝擊醫院 考驗春節人力

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一例一休衝擊，醫院人力面臨考驗，台灣醫院協會理事長楊漢?今表示，1月有跨年又有農曆春節，假期太多難排班，擔心春節人力吃緊；衛福部表示，將介入了解提供協助。

受到一例一休衝擊，基層診所掛號費搶先喊漲，台灣醫院協會理事長楊漢?說，醫院方面，目前雖然還沒聽說要漲掛號費，但他坦言醫院也正面臨人力大考驗。

楊漢?說，一例一休上路加上國定假日，人力通通都去休假了，醫師、護理師排起班真的有困難，加上1月有跨年又有農曆春節，假期太多更難排班，擔心春節人力吃緊。

此外，未來醫院門診將會減少，譬如原本假日有50個門診，可能就會縮減成20個，區域醫院病房則可能面臨關床危機，不過，急診則不受影響。

衛福部醫事司長石崇良指出，一例一休可以讓長期過勞醫護喘口氣，全民應共同體諒醫護人員辛苦。

至於楊漢?提到的春節人力問題，石崇良說，台灣人過年不愛住院，很多手術都會避開這個時段，過年期間病床本來多少有關床情況，但承諾會和醫院協會、醫師公會全聯會、健保署等，了解有無需協助的地方。1060101

(中央社)