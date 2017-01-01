金正恩攜夫人參謁錦繡山太陽宮
韓聯社報導，據北韓勞動黨機關報「勞動新聞」今天報導，勞動黨委員長金正恩今天攜夫人李雪主前往錦繡山太陽宮參謁。這是金正恩2017年首個正式活動。
報導稱，金正恩一行向金日成、金正日銅像致敬，隨後前往永生廳和勳章館參觀。
報導刊登的照片中，金正恩佩戴眼鏡，穿著黑色西裝，繫著領帶，李雪主則身著傳統民族服裝。李雪主的著裝與去年2月16日紀念已故前領導人金正日生日（光明星節）時相同。
錦繡山太陽宮安放有已故北韓領導人金日成、金正日遺體，每逢重要紀念日，金正恩都會前往參謁。
今天，北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南、人民軍總政治局局長黃炳誓、內閣總理朴鳳柱、勞動黨中央委員會副委員長崔龍海等黨政軍要人悉數參加活動。1060101
(中央社)
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