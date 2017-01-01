瓜地馬拉臺灣商會熱烈舉辦跨年晚會
瓜地馬拉臺商會2016年12月31日舉辦迎接2017年跨年晚會，中華民國駐瓜地馬拉大使賴建中偕大使館、團同仁應台商會會長劉進樟及全體理監事邀請與會。
賴建中致詞指出，旅居瓜國僑胞在瓜國經營事業勤奮努力，及僑界和諧團結，藉此跨年晚會活動，表達政府持續保僑與護僑之工作，尤其，再過不到兩週總統蔡英文即將來瓜探視，希望未來新的一年祝福旅瓜僑胞事業興盛，身體健康。
劉進樟致詞表示，已連續8年舉辦跨年晚會，感謝僑界朋友支持，活動意義係以感恩的心來辭別2016年，以喜悅之心情來迎接2017年，祝福所有與會者萬事如意、闔府平安。
會中並穿插卡拉OK歌唱同樂、賓果遊戲及摸彩活動，現場氣氛歡樂，以歡欣無比的心情迎接新的一年的開始。1060101
(中央社)
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