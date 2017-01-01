勇闖好萊塢 吳彥祖仍把香港當成家

港星吳彥祖過去2年事業重心移往美國，拍了好萊塢大片並主演一部電視劇。重返香港後，他形容有回家的感覺，還和香港導演林嶺東合拍「沖天火」，終於圓了多年的願望。

吳彥祖從小在美國加州長大，外語對他來說不成問題，加上外表英挺帥氣又有武打底子，在香港演藝圈打滾幾年後理應有機會往好萊塢發展，但機會始終沒找上門。

吳彥祖1990年代末出道時，巨星成龍對他提攜有加，就連到好萊塢拍2004年上映的「環遊世界80天」（Around the World in 80 Days），也讓吳彥祖客串一個小角色，使他初嚐到好萊塢拍戲的滋味。

但這只是「點綴」而已，吳彥祖之後的事業主力仍放在香港。除了2004年以「新警察故事」奪下金馬獎最佳男配角獎，演技獲得肯定，他在「門徒」、「竊聽風雲2」等片的演出也頗受好評。

在香港耕耘多年後，這名被戲稱「勞模」的多產演員轉眼間已過不惑之年，也終於獲得到好萊塢發展的絕佳機會。

吳彥祖先是為AMC頻道演出被譽為美版「西遊記」的電視劇「荒原」（Into the Badlands），並和好友馮德倫擔任執行製作，接著又演出改編自電玩遊戲的好萊塢大片「魔獸：崛起」（Warcraft）。

有了好萊塢經驗鍍金，吳彥祖2016年返回香港拍攝動作片「沖天火」，總算與曾有機會合拍電影「迷城」最後卻擦身而過的林嶺東首度合作。

吳彥祖2016年11月為「沖天火」在北京宣傳時受訪表示，在香港待了20年，「我真的當香港是我家」，回到香港拍戲有種回家的感覺，是件很幸福的事。

他澄清說，自己從未離開香港，只是去美國拍一部電視劇和電影。在兩地都有拍戲經驗的他認為，香港幕後工作人員動作快、能力強，是全世界最棒；美國拍戲步調慢，讓他覺得等待時間太久了。

在吳彥祖的心目中，林嶺東、吳宇森和徐克是最具影響力的動作派導演，但他從影近20年都沒機會與林嶺東合作。沒想到原本半退休的林嶺東復出拍「沖天火」，就看上吳彥祖。

吳彥祖說，自己連劇本都沒看就一口答應，但「沖」片一開拍就馬上經歷一段驚魂記。

開拍第2天拍武打戲時，吳彥祖的鼻梁不慎撞斷，1分鐘後就暈倒。原本擔心要開刀而無法繼續拍，幸好和他演對手戲的「拳王」李海濤幫忙冰敷，將他的鼻子「挪回來」，使他隔天就能回到現場拍戲。

吳彥祖拍過許多警匪片，大多演正派角色，這次也不例外，飾演的保全人員必須保護一種能延續生命的「超級幹細胞」。他說，科學過度發展對社會是否有益，是片中發人省思的議題。

雖然年過40，吳彥祖下戲時仍常上拳館練拳，這是他的興趣，也是他繼續活躍在動作片領域的本錢。隨著「荒原」第2季在3月推出，將有更廣大的觀眾見識到他平時苦練的成果。1060101

(中央社)