歡喜迎新生命 竹縣誕生元旦寶寶
2017年第一天，新竹縣歡喜迎接新生命，包括東元醫院、竹仁醫院等都有「元旦寶寶」誕生，另外還有孕婦待產，有望帶來更多元旦寶寶。
新竹縣長邱鏡淳今天在社會處長田昭容、衛生局長殷東成及東元醫院長黃忠山等人的陪同下，前往東元醫院探視剛出生的「元旦寶寶」，並帶著金鎖片、育兒用品等，致贈予新生兒的家庭，獻上誠摯的關心與祝福。
一對夫婦今天凌晨0時16分時產下女寶寶，雖寶寶因早產而只有1115公克，外婆仍開心表示「她是趕不及要來過新年」。
另對產婦今天上午突然「有感覺」，到醫院不到半小時就產下1名男嬰，頭好壯壯、有3540公克重，已育有4歲大女兒的他們，在元旦這天再產一子，直呼開心。
縣政府社會處表示，針對設籍竹縣的新生兒，只要新生兒父母之一方設籍並繼續居住新竹縣滿1年以上（以新生兒出生日期為準），且新生兒在竹縣辦妥出生登記者，即可申請新生兒營養補助。
新竹縣政府衛生局表示，截至下午5時，新竹縣已有7名元旦寶寶出生，仍有產婦待產，有望帶來更多元旦寶寶。1060101
(中央社)
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