難舉證施琅之後 男告王世堅、胡忠信誹謗祖先不起訴
自稱清朝將領施琅之後的施姓男子，指控台北市議員王世堅、名嘴胡忠信，在政論節目上將施琅與引清兵入關的清代名將吳三桂相提並論，控告王、胡誹謗罪。台北地檢署認為，施琅為已歿之人，其配偶、直系血親等才有權提出告訴，施男未提出任何證據證明自己真的是施琅之後，告訴不合法，處分不起訴。
施姓男子指控，王世堅、胡忠信在「新聞面對面」節目中，將祖先施琅與引清兵入關的吳三桂相提並論，藉此對新政府下指導棋，由於吳三桂常被評為叛國賊，節目播出後已對施琅名譽造成負面影響，身為施琅之後有權提告捍衛祖先名譽。
北檢認為，犯罪被害人如死亡，得由配偶、直系血親、三親等內之旁系血親等提出告訴。施姓男子控告王世堅、胡忠信誹謗罪，依法為告訴乃論之罪，而施琅為清朝人、已歿，因此提告者必須為施琅的直系血親才有權提告。
檢方指出，施姓男子在接受彰化地檢署檢察事務官詢問時，自稱是施琅直系第一大房純字輩，但第幾代得回家查查，聲稱可提出施姓宗親會的族譜佐證，但施男提告後卻從未到北檢出庭指述，也未提出相關證據以實其說。
檢察官認為，施姓男子是否真為施琅的直系血親不無疑問，因此不具有告訴人的身分，其所提出的訴訟於法不合，因此以告訴不合法不起訴全案。
(中時)
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