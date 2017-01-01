穩匯價 陸外管局加強監測個人購滙情況

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人民幣跌跌不休，引發市場與民眾購匯大增。香港信報報導，為穩定外匯市場與人民幣匯價，中國國家外匯管理局表示，將改進個人外匯訊息申報管理，但不涉及個人外匯管理政策調整，個人年度購匯額度沒有變化。

外管局表示，境內個人憑有效身分證件進行真實性購匯需求申報後，直接在銀行辦理年度便利化額度之內的購匯；便利化額度之外的經常項目購匯，憑有交易金額的真實性證明材料辦理，不存在任何障礙。

另外，強化銀行真實性、合規性審核責任。要求銀行加強合規性管理，認真落實展業原則，完善客戶身分識別。對於存在誤導個人購付匯、真實性審核不嚴、協助個人違規購付匯、未按規定報告大額和可疑交易等行為，監管部門將依法予以處理。

外管局又表示，從中國經濟基本面、境內外利差，以及人民幣匯率的長期表現看，人民幣在全球貨幣體系中仍是穩定的強勢貨幣，人民幣匯率有條件繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

(工商)