美國研發新無線電機 將改變戰場通訊

美國現在的無線電裝備是以高頻為主，雖然通訊品質持續改良，但是依然會受環境影響。(圖/美國陸軍)

美國國防部高級研究計劃局（DARPA）的軍事工程師，正在研發新式無線電通訊技術，他們宣稱這種技術一但完成，將徹底改變戰場通信技術，或者說將是無線電通訊的革命。

國防新聞(Defense NEWS)報導，這項開發技術案稱為「機械式天線」(A Mechanically Based Antenna)，簡稱「阿米巴計畫」(AMEBA)。是一種新式的特低頻（ULF）和甚低頻（VLF）通訊。

特低頻是頻率介於300Hz（赫茲）與3000Hz間的電磁波；甚低頻是指頻率由3000 Hz至30000 Hz的電磁波。這類電磁波的波長極長，達到10公里到100公里區間內，波長愈長的無線電訊號愈不容易受到阻擋，因此能夠穿透水、土壤、岩石、金屬和一般建築材料，可以做為有效的長途通信，也不會受障礙物阻隔。

「阿米巴計畫」的研發經理特洛伊.歐森(Troy Olsson)說：「如果我們的計畫成功， 水下工作人員將能夠使用特低頻與其他潛艇、水面船艦直接通信，甚至坑道、地底洞穴的通訊也會成為可能。」

既然低頻電波有這麼大的通訊能力，為什麼現在才開始研發呢?問題就出在特低頻和甚低頻的波長太長，天線也必須做的很大才能有效發報，因此現在的長波無電天線台都佔地極大，只能在少數地方部署，通常是潛艦的命令發送站。

阿米巴計畫是希望將發射器給縮小，小到可以隨身攜帶的地步。歐森說：「阿米巴的低頻電波不是用電子功率放大器所製造的造振盪電流，而是用機械材料製造新的低頻電波。」

目前美軍陸地面部隊使用的是PRC 117 SATCOM和PRC-150高頻無線電通訊機。雖然可以提供良好的遠距距通信，但是也有很多缺點。高頻無線電機受到地形影響，通訊員必須尋找良好的發報地點，而且也受到氣候環境的影響。

目前甚低頻與特低頻也用在地震的搜救工作，因為它能夠穿透岩石和建築材料，可以在瓦礫下進行相關通訊。

阿米巴計畫是在2016年12月提出，目前還在構想討論的初步階段。DARPA將在1月初提出更具體的計畫方向。

(中時電子報)