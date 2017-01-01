駐菲代表元旦茶會 林松煥信心喊話

我要評比

中華民國駐菲律賓代表處今天舉辦中華民國開國紀念日暨元旦團拜茶會，僑胞與台商代表數百人參加，駐菲代表林松煥相信，中華民國的民主制度是正確方向，定可克服各種難關。

團拜茶會上午10時30分在馬尼拉華人區自由大廈中正堂舉行，由林松煥擔任主席，菲華志清武術社以祥獅獻瑞開場，之後演奏菲律賓與中華民國國歌。

林松煥致詞時表示，民主制度是歷史正確的潮流，中華民國在世界歷史潮流上，是絕對正確的一方。

台灣現正面臨諸多挑戰，林松煥說，「大家不用悲觀，不管我們國家碰到什麼樣的困難，我們走的方向，民主、自由、人權、開放，跟世界能夠連結，這個方向絕對是正確的。」

林松煥並分享了台菲關係現況，也強調中華民國政府重視既有政策的延續性，對僑胞的照顧不會打折。

此外，他也期望兩岸能夠和平發展，雙方的人民與經貿能繼續交流，並在「可以合作的領域」進行合作。

僑團代表、菲華僑聯之友社理事長蔡慶華，回顧了中華民國建國的歷史，並稱100多年來，海外愛國僑胞都有參加中華民國開國紀念活動，「不管政府在南京、在重慶、在台北都一樣。」

蔡慶華說，他所參加過的中華民國開國紀念日茶會，至少已有40次，甚至可能達到50次。

致詞後，僑胞、台商及代表處人員分成兩邊相互鞠躬，互道新年快樂，祝福中華民國國運昌隆。

林松煥也在活動上，代表僑務委員會為僑務榮譽職人員頒發聘書，並為舉辦國父孫中山先生150歲誕辰活動的有功團體頒發獎狀。1060101

(中央社)