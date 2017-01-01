安倍有望成為日本戰後在任天數最長首相
共同社報導，如果日本首相安倍晉三（自民黨總裁）在下屆眾院選舉中獲勝並繼續執政，就有望成為戰後在任天數最長的首相，打破前首相佐藤榮作保持的紀錄。
這是因為自民黨去年10月決定把總裁任期從「最多連任2屆6年」延長為「最多連任3屆9年」。
2017年1月1日，安倍的首相在任天數合計為1834天，在戰後歷任首相中排名第四。佔據首位的佐藤在任天數為2798天（1964年11月－1972年7月）。
如果自民黨在下屆眾院選舉中獲勝，而且安倍在預計2018年9月舉行的自民黨總裁選舉中第三次當選，那麼他就可能在2019年8月打破佐藤的紀錄。
本屆眾院議員的任期將於2018年12月13日結束，2016年12月是任期完成一半的時間點。
一屆眾院議員的平均任期為2年零8個月。近來在任較長的例子是2009年前首相麻生太郎宣佈解散時的3年10個月。安倍上次宣佈解散時的眾院議員在任期間為1年11個月，為戰後第7短。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。