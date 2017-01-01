安倍有望成為日本戰後在任天數最長首相

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共同社報導，如果日本首相安倍晉三（自民黨總裁）在下屆眾院選舉中獲勝並繼續執政，就有望成為戰後在任天數最長的首相，打破前首相佐藤榮作保持的紀錄。

這是因為自民黨去年10月決定把總裁任期從「最多連任2屆6年」延長為「最多連任3屆9年」。

2017年1月1日，安倍的首相在任天數合計為1834天，在戰後歷任首相中排名第四。佔據首位的佐藤在任天數為2798天（1964年11月－1972年7月）。

如果自民黨在下屆眾院選舉中獲勝，而且安倍在預計2018年9月舉行的自民黨總裁選舉中第三次當選，那麼他就可能在2019年8月打破佐藤的紀錄。

本屆眾院議員的任期將於2018年12月13日結束，2016年12月是任期完成一半的時間點。

一屆眾院議員的平均任期為2年零8個月。近來在任較長的例子是2009年前首相麻生太郎宣佈解散時的3年10個月。安倍上次宣佈解散時的眾院議員在任期間為1年11個月，為戰後第7短。1060101

(中央社)