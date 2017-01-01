新郎官打世大運 江宏傑豪氣喊奪金

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台灣桌球好手江宏傑迎娶日本名將福原愛，兩人台灣場的婚宴今天在台北進行，談到婚後將參加的台北世大運，新郎官江宏傑豪氣的表示，要盡全力為台灣留下金牌。

江宏傑與福原愛這對台、日桌球好手聯姻引發兩地球迷、媒體高度關注，預計在台灣、日本各辦一場的婚宴，今天以在台北星級飯店舉行的台灣場揭開序幕。

即便戀情受到矚目，婚宴也備受關注，江宏傑仍不忘自己桌球選手的身分，在今天婚宴前記者會發表「奪金宣言」。

邁入2017年後，台灣體壇最重要的賽事之一，便是將在台北進行的世界大學運動會，此次江宏傑除將代表地主參賽，也是這次世大運的形象大使。

江宏傑過去在世大運表現不俗，至今已拿下4金、1銀、2銅的成績，其中2009年的世大運他更勇奪男單金牌，是拿下最多世大運獎牌的台灣選手。

談到接下來的台北世大運，江宏傑說，這是台灣首次舉行這樣大型的比賽，「我會盡全力把金牌留在台灣」。1060101

(中央社)