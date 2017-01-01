典範學習教材 人物故事播下愛的種子

世界宗教博物館舉辦高中生命教育教材發表會暨捐贈儀式。（葉書宏攝）

世界宗教博物館舉辦高中生命教育教材發表會暨捐贈儀式，教材分為5大類，以蔣渭水、許志洋、葛玉霞等無私奉獻的人物故事為主，引導學生進入心靈殿堂，播下愛的種子，教材印製2000套，將贈送給各學校、圖書館，成為學生們最棒的新年禮物。

世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意表示，教育部2011年起將生命教育列為高中必選課程，宗博館生命教育中心完成國小、國中生命教育教材編纂後，再耗時3年，完成生命之愛、愛在台灣「典範學習」高中生命教育教材。

教材分為愛無疆界、族群融合、救世濟人、義勇足式、出類拔萃5大類，精選數個發揮大愛的故事，包括醫人醫世的蔣渭水、生命勇者許志洋、無私奉獻的修女葛玉霞、台灣美術先驅李梅樹、輪椅天使余秀芷等，象徵台灣的生命典範，讓學生們可以從人物故事中得到啟發。

教材共印製2000套，致贈給各高中、高職及圖書館，不少學校派出代表，感謝贈書，連香港教育大學的榮譽客席講師李漢泉也到場感謝，期盼藉由台灣無私奉獻的生命典範，成為學生們最棒的精神食糧。

財團法人王月蘭慈善基金會挹注生命典範教材編纂、印製經費，基金會指出，每個人一生都在學習愛與被愛，懂得感恩惜福，自然停止抱怨，王月蘭生前特別重視青少年、兒童的教育，尤其是生命教育，期待基金會的努力，讓混亂的環境因愛的感動而有所轉變，讓愛的力量感染更多人。

(中時)