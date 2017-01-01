切了王寶強更高調 馬蓉被曝帶女兒和宋喆約會

馬蓉和宋喆被目擊帶著王子珊高調約會。（圖／取材自微博）

藝人王寶強今年8月指控妻子馬蓉和經紀人宋喆搞婚外情，震驚外界，目前進度為兩人仍在打離婚訴訟、爭孩子撫養權，而近日馬蓉被目擊帶著女兒和宋喆約會，兩人越愛越高調的節奏，不免引來網友吐槽。

微博近日流傳一張馬蓉和宋喆的約會照，據網友描述，馬蓉看來精神不錯，而陪在身旁的宋喆手上還抱著王寶強和馬蓉的女兒王子珊，三人散發出相當開心的氛圍。另外，馬蓉和宋喆晚上再一同現身買東西，宋喆提著所有戰利品，展現貼心的一面，網友對此則認為兩人現在都單身，就算在一起，外人也無法說什麼，但對於他們過往出軌、觸碰道德底線一事，仍無法大方祝福他們。

而馬蓉和宋喆高調約會造成後熱烈討論後，大家也關心起王寶強的近況，見到王寶強現賣力宣傳新片《大鬧天竺》並常展笑容，看來已走出婚變陰影，便紛紛為他送上祝福。

(中時電子報)