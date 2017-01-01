最愛美毒販！21歲嫌犯敷面膜出門販毒

府城出現最愛美毒販，曾姓嫌犯（戴口罩者）還敷著面膜出門，家中保養品、減肥藥比毒品還多。（程炳璋翻攝）

台南市警方最近在安平區逮獲一名專門提供毒品給酒店小姐的曾姓毒販，起獲800公克K他命與上百顆一粒眠，警方發現他賣毒時會敷著面膜外出，家中保養品與減肥藥比毒品多，搜索時還不准警方坐上他的床，堪稱「最愛美的毒販」。

21歲的曾姓男子綽號「胖胖」，原是酒店少爺，熟知台南市中西區、安平區、北區等部分酒店小姐上班前有吸毒放鬆的習慣，但毒品管道來源少，他透過一名女性友人幫忙宣傳，提供毒品給這些夜店女子。

台南市警局剛成立號稱「京城六扇門」的支援刑大專案組，「四大捕快」之一的警官王宥薦掌握案情，發現曾嫌在安平區平通路住處中，與其他4名共犯一起組織販毒集團，近日與同事持搜索票進入逮獲曾嫌在內的5人，起獲部分毒品，並帶回7名夜店女子藥腳。

警方搜索時發現曾男皮膚好，不僅細皮嫩肉，說話嗲聲嗲氣，偏向中性，很愛漂亮。房間內瓶瓶罐罐的保養化妝品、減肥藥比毒品還多，不僅敷著面膜販毒，且超愛乾淨，警方搜索時攀上床，他怒嗔「你們不可以這樣子」深怕床褥被弄髒。

警方好奇詢問「為何敷面膜販毒？」，他則回稱，怕經常熬夜皮膚會變差，才想照顧一下皮膚。警方見他如此愛美，私下覺得他實在是個最愛美的毒販。

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(中時)