因應一例一休 台南診所掛號費要漲了
一例一休上路，台南市不少診所業者難以負擔增加的人事費用，1日起各自在門口掛出公告，診所幾乎全面性採縮診因應，部分診所則調漲掛號費從100元（不含部分負擔）至150元，大醫院則暫時觀望未調整。
「台灣民眾以後最好別在周日生病」有診所醫師認為蔡英文政府制定一例一休前，並未深思熟慮台灣現階段的經濟條件，貿然朝歐美制度看齊，受苦的還是民眾。
有診所的資深醫師認為，因應一例一休，民間診所無力負擔突然增加的人事費用，尤其是藥師人力，原本周日還有開業的診所，將全面性的縮診，調整為周日全休不看診，病患在周日生病，將擠往大醫院急診，人數增多必成醫院急診醫療負擔，可預見醫院急診暴力案件也會隨之增多。
台南市各診所已感受一例一休帶來的人事成本壓力，但因公平交易法問題，無法集體調漲掛號費，由各家診所各自貼出公告，自行宣布調漲。
在北區開業23年的耳鼻喉診所醫師傅志龍認為，一例一休只是調漲的臨門一腳，20餘年來社會物價飛漲，醫療藥物成本一直上升，但診所掛號費（不含部分負擔）一直未調漲，最高上限只有150元，台南市一般診所幾乎皆只收100元左右。
這次一例一休政策成了壓垮駱駝的最後一根稻草，各診所受不了人事成本提高，有些先縮診，有些決定調漲掛號費。
(中時)
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