南市成汽車竊盜城？市刑大：案件數低於高雄
產險公會統計全台「已投保」失竊車輛件數，台南市連兩年第一，被稱為「汽車竊盜城」，台南市刑大1日表示，台南市的汽車竊盜過去5年破獲率低，民眾普遍投保汽車竊盜險，因此從產險業者統計的件數多，105年破獲率已提高超過5成，案件數降至300件，在六都排中段。
產險業者分析，南部車輛行竊件數多的原因是南部監視器沒北部這麼密集，竊車集團竊得車輛後，便於藏匿，銷贓管道也都集中在中南部。
台南市刑大大隊長黃建榮指出，許多竊車集團祖師爺級的頭領多數聚集在南台灣，2010年至2015年，台南市的汽車竊盜破獲率低，平均僅3成7，成為集團竊車的溫床，2010年的竊車案件數一度飆至1000餘件，但2016年警方努力偵辦竊車集團，破獲率提升至破5成，車輛失竊案件數降至300件，還比高雄低。
黃建榮表示，過去台南的竊車案破獲率在南部六縣市中倒數第二，造成竊車集團猖獗，台南車主投保汽車失竊險比例高，因此產險業者的理賠件數反應台南市較高，但以發生數精準對照，台南並非汽車竊盜發生數最多的縣市。
產險業者認為南部監視器較不密集，損壞率高，黃建榮澄清台南市監視器建置新穎，功能在全台監視系統名列前茅，且還有「特殊辨識功能」，最近破獲的「省道一哥」搶奪嫌犯，監視系統幫了大忙。
(中時)
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