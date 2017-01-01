印尼客船失火23死17失蹤 逾200人獲救

印尼一艘搭載近250人的客輪今天駛往首都雅加達北方島嶼途中起火，造成23人喪生和數十人受傷，據稱還有17人失蹤。生還乘客表示，船上突然冒煙起火，乘客一片恐慌，爭相逃命。

澳洲「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和路透社報導，雅加達搜救機構負責人表示，船上共有248人，是原先所估計100人的兩倍有餘，總計有超過200人獲救，其中32人在雅加達的醫院就醫。

警方表示，這艘快艇由北雅加達的紅溪村港（Muara Angke）出發，準備前往度假勝地緹洞島（Tidung），但離港不久就起火，據信肇因發電機短路。

被送到雅加達一家醫院的生還者阿迪（Ardi）說：「船上突然冒出濃煙，瀰漫整個船艙。」

帶著兒子乘船的阿迪說：「所有乘客都陷入恐慌，衝上甲板把能漂浮的東西丟到海裡。轉眼之間，火勢就變得更大，看來起自貯存油料的地方。」

失火的客輪已被拖回港內，路透社的目擊者表示，看到一些裝在屍袋裡的罹難者遺體被搬下燒得面目全非的客船。

國家救災機構發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，當局已派出搜救小組，找尋失蹤的乘客。法新社和美聯社報導，據信有17名乘客失蹤。

印尼全境有超過1萬7000個島嶼，極為仰賴船隻運輸，但安全標準鬆散，常有船難奪命。11月就有一艘超載的快艇在由馬來西亞駛往印尼巴淡島（Batam）途中觸礁沈沒，船上的三名人員和98名乘客中有54人罹難。1060101

(中央社)