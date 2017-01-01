福原愛婚紗68萬元 江宏傑仍未見過

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台日桌球好手江宏傑和福原愛將在今晚舉行婚宴，據婚紗公司表示，婚宴上的白紗要價新台幣68萬元，婚紗融入福原愛的想法，不過江宏傑都還沒看過，一直被蒙在鼓裡。

江宏傑和福原愛今天下午先舉行婚宴記者會，兩人的婚紗攝影和禮服，是由C．H WEDDING設計規劃。

C．H WEDDING經典婚紗創辦人之一的賈永婕表示，福原愛對她表達婚紗的想法說，「永婕姐姐，我真的很喜歡愛心。」所以白紗融入很多愛心，也代表福原愛充滿愛意、善解人意。

賈永婕透露，江宏傑一直想偷看婚紗，「但要給小傑驚喜，到真正結婚的那一刻才能看到。」

婚紗公司表示，晚宴上，福原愛將穿著星空浪漫白紗，卡袖V領設計、上身馬甲布滿閃亮水晶繡珠蕾絲，蓬裙身的雪白網紗以層層堆疊的方式帶出浪漫氛圍，蕾絲小花從腰間向下蔓延，轉身到背面蔓延出一朵朵愛心，象徵福原愛獨一無二的「愛」。1060101

(中央社)