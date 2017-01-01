日本今年政治焦點：安倍何時解散眾院

我要評比

共同社報導，2017年日本國內政治的焦點在於：首相安倍晉三（自民黨總裁）對於解散眾院、舉行大選的時間如何做決定。

在眾院議員餘下任期不到2年的形勢下，今年秋季解散並舉行大選的選項預計會浮出水面。

鑑於自民黨3月將正式決定延長黨總裁任期，安倍為長期執政，開始考慮在2018年9月的總裁選舉中實現第三次當選。

另一方面，最大在野黨民進黨將加緊構建與共產黨、自由黨和社民黨聯合起來鬥爭的態勢。

日本政府計劃在1月開幕的例行國會上，儘早通過有關天皇退位的法案。國會開幕日預計在20日前後，根據外交日程安排也可能延至23日。

安倍已經否認會在1月解散眾院。公明黨重視夏季的東京都議會選舉，希望避免在此前後舉行眾院選舉。

此外在旨在糾正「一票之差」（每名議員代表的選民人數差異）的眾院小選區新劃分方面，預計通過相關法案和完成公示期將需要到夏季左右。安倍似乎考慮到這些日程，將探討秋季以後解散眾院的可能性。

如果今秋解散眾院、舉行大選，那麼安倍很有可能事先改組內閣和自民黨高層，實施考慮到選舉的人事佈局。

此外，2018年例行國會開幕的明年1月、自民黨總裁選舉前的同年夏季也被視為解散眾院的熱門候選時期。

自民黨總裁任期將在3月的黨大會上從現行的「最多連任2屆6年」延長為「最多連任3屆9年」。該黨前幹事長石破茂和外相岸田文雄也有可能爭取成為安倍的後任，分別引領各自的派系展開角逐。

另一方面，對去年9月就任民進黨黨首的蓮舫而言，如何恢復低迷的政黨支持率是一大課題。雖然民進黨將瞄準眾院選舉，加緊消除與共產黨在同一選區展開競爭的狀況，但其最大支持團體「日本工會總聯合會」（簡稱聯合）則對與共產黨結盟態度慎重。

在東京都議會選舉方面，都知事小池百合子力爭從自己設立的政治塾推舉候選人。小池在都議會與自民黨對立，她是否會出手組建新黨受到關注。

關於天皇退位問題，政府希望在國會上以接近全會一致的形式儘快通過僅限現任天皇的特別法。不過，民進黨已彙總該黨看法稱，應該通過修改「皇室典範」將其作為永久性措施。

今年5月將迎來憲法實施70週年，自民黨為實現修改憲法，力爭儘早著手甄選修憲項目，但民進黨則對有批評稱其為「復古主義」的自民黨修憲草案加以追究，對在安倍執政期間修憲態度消極。1060101

(中央社)