繼郭泓志、林智勝 林益全月薪百萬下1人？
進入2017年，中華職棒4隊罕見沒公布任何球員調薪結果，除了「大師兄」林智勝，「神全」林益全會否加入月薪「百萬俱樂部」仍是未知數。
中職過去27年只有郭泓志1位月薪百萬球員，他2014年自美職返台，並以3年合約加入統一獅，這3年的年薪依序為1100萬、1160萬與1220萬，去年最後1年合約的月薪為101.6萬元，為中職史上第1位月薪破百萬元的球員(洋將除外)，但獅隊在他去年底3年約滿後不與他續約，下1位「百萬球員」只剩下中信兄弟「大師兄」林智勝。
原效力桃猿隊多年的林智勝，去年初正式加盟中信兄弟，成為中職實施自由球員制度以來，第1位轉隊成功的球員，中信球團與他簽下3年合約，總薪資3600萬元，外帶900萬元激勵獎金，總值4500萬元。
若扣除獎金不算，林智勝在中信兄弟3年的平均月薪為100萬元，但因自由球員有轉隊第1年月薪上限限制，使得他去年在中信兄弟第1年只能領到720萬元薪水，即平均月薪60萬元，另兩年2880萬元，則分攤到今、 明兩年，等於今年平均月薪120萬元，創下中職史上新高。
除了林智勝是中職今年唯一月薪百萬元球員之外，富邦悍將「神全」林益全也有機會加入月薪百萬俱樂部。他去年月薪65萬元，僅次於郭泓志排名第2，去年打擊率3成50，外帶17轟，季後獲選金手套與最佳10人獎項，具有拉近與林智勝差距條件，至於能否成為百萬俱樂部成員？就看新東家富邦如何肯定他的價值。
林益全中職年資已逾8年，今年球季就可達到9年提出自由球員申請，有了中信兄弟大手筆簽下林智勝的例子，最快今年、最晚明年月薪可望突破百萬元。
(中時電子報)
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