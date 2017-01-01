蘇打綠休團前最後一唱 2.2萬歌迷不捨

蘇打綠、國家交響樂團1月1日展開「樂計畫」跨界合作，這場表演是蘇打綠休團前最後演出，國家音樂廳內的門票早被搶光，蘇打綠自費在外頭的自由廣場搭建舞台，全程在戶外直播，元旦假期又遇上暖暖的冬陽，廣場上湧進破萬歌迷頂著大太陽在外頭力挺。（鄧博仁攝）

連遊客都駐足欣賞。（鄧博仁攝）

再熱也勝不過不了歌迷的熱情。（鄧博仁攝）

元旦假期又遇上暖暖的冬陽，廣場上湧進破2萬歌迷頂著大太陽在外頭力挺。（鄧博仁攝）

超過2萬名歌迷一起欣賞蘇打綠休團前的最後演唱。(鄧博仁攝)

蘇打綠、國家交響樂團1月1日展開「樂計畫」跨界合作，這場表演是蘇打綠休團前最後演出，國家音樂廳內的門票早被搶光，蘇打綠自費在外頭的自由廣場搭建舞台，全程在戶外直播，元旦假期又遇上暖暖的冬陽，廣場上湧進破2萬歌迷頂著大太陽在外頭力挺。唱到最後一首「當我們一起走過」，青峰說，「唱完這首歌，蘇打綠就和你們暫時分開一陣子，這都是為了我們再遇見時，有更好的作品」，也要歌迷「繼續溫柔地推翻世界」，只見台下歌迷頻頻拭淚，而青峰也唱到爆哭。

演唱結束後，蘇打綠全員向在場的歌迷深深一鞠躬，期待與歌迷再次相見的那天。

(中時)