彰化產業觀光協會成立 增工廠觀光價值

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彰化縣產業觀光發展促進協會今天在秀水鄉成立，盼活絡地方產業，讓工廠兼具觀光價值，並推廣在地農特產品、製造業商品。

提升地方觀光，彰化縣產業觀光發展促進協會、金興社區發展協會工作坊，今天在秀水鄉金興村成立，彰化縣長魏明谷出席祝賀，期盼協會活絡地方產業，讓社區發展越來越好。現場也有農村市集，販售新鮮蔬果、產地稻米、秀水鄉著名的荷蘭豆等，吸引人潮選購。

魏明谷說，秀水鄉有「酪農之鄉」美譽，也是雨傘生產重鎮，金興社區位處秀水鄉東南方，是鄉內人文薈萃的好地方，成立金興社區發展協會工作坊，配合勞動部多元就業方案，讓人才經輔導與學習技能，投入社區發展工作。

魏明谷表示，彰化縣產業觀光發展促進協會成立不易，未來將結合產業與觀光，讓工廠除製造生產，還有觀光用途，縣府也會與秀水鄉公所、協會努力，共同推廣農村產業、地方農特產品、加工食品、雨傘等，並透過文創賦予雨傘新生命力。1060101

(中央社)