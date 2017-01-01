迎春揮毫 林右昌祈基隆新年市政昌隆

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基隆市中山區代天宮今天下午舉行謝平安法會，在廟埕廣場舉辦揮毫贈春聯活動，市長林右昌和議長宋瑋莉等貴賓擔任開筆官。林右昌祈祐市運昌隆，平安順遂。

平安法會以外，由薩克斯風、丹道養身、舞蹈與八極拳表演暖場，安排社教班老師為民眾解說紫微斗數、姓名學等批解釋惑。主辦單位還邀請知名書法家張明萊等多名書法家現場揮毫，書寫春聯贈送民眾，歡喜迎新年。

林右昌到場共襄盛舉，在廟方眾委員與信眾見證下，分別書寫「丁酉本市昌隆金雞迎春」單字組成佳句，希望新年討個好吉兆。

林右昌隨後還進入大殿參拜，在書寫過程中，他全神貫注，書寫「昌」字，並向大家恭喜，祝福新的一年國泰民安，市政昌隆，市民都平安快樂。1060101

(中央社)