迎春揮毫 林右昌祈基隆新年市政昌隆
基隆市中山區代天宮今天下午舉行謝平安法會，在廟埕廣場舉辦揮毫贈春聯活動，市長林右昌和議長宋瑋莉等貴賓擔任開筆官。林右昌祈祐市運昌隆，平安順遂。
平安法會以外，由薩克斯風、丹道養身、舞蹈與八極拳表演暖場，安排社教班老師為民眾解說紫微斗數、姓名學等批解釋惑。主辦單位還邀請知名書法家張明萊等多名書法家現場揮毫，書寫春聯贈送民眾，歡喜迎新年。
林右昌到場共襄盛舉，在廟方眾委員與信眾見證下，分別書寫「丁酉本市昌隆金雞迎春」單字組成佳句，希望新年討個好吉兆。
林右昌隨後還進入大殿參拜，在書寫過程中，他全神貫注，書寫「昌」字，並向大家恭喜，祝福新的一年國泰民安，市政昌隆，市民都平安快樂。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。