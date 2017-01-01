一例一休致醫護人力吃緊 農曆春節成考驗

受到一例一休衝擊，不僅衝擊各產業、基層診所也喊出要漲掛號費，各大醫院的人力面臨極大考驗，台灣醫院協會理事長楊漢湶認為，面對1月跨年以及農曆春節，醫護人員面對假期太多難排班的窘境，預期今年農曆春節醫護人力將相當吃緊，不排除會有關床、減門診的狀況發生。

楊漢湶指出，雖然基層診所要漲掛號費，但目前沒有聽說醫學中心有要漲的，但最大的問題是在一例一休的情況下，醫護人力不足，醫師、護理師要怎麼排班都像智力測驗，尤其到了月底的農曆春節，恐怕是人力吃緊。

他推測，未來醫院門診將會減少，假設醫院目前一天開50至100診，假日恐怕會縮到20診以下，尤其區域醫院更面臨著可能關床的龐大壓力，不過急診應該不會受到衝擊。

衛生福利部醫事司長石崇良表示，面對一例一休，健保署、醫事司都有與醫師公會全聯會、醫院協會保持聯繫，盡量輔導假日門診開診量較少的地區，降低對民眾就醫的衝擊

至於春節可能會面臨人力不足的窘境，石崇良說，過年期間病床本來多少有關床情況，但他承諾近日內會與醫院協會、醫師公會全聯會開會了解有無需協助的地方。

(中時)