空勤總隊發現微弱燈光 綠島外海失蹤3潛水客找到了！

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10名搭船前往綠島朝日溫泉外海潛水的潛水客，今天下午下海後，僅有7名潛水客上船，另外3人下落不明，海巡署十五海巡隊、空勤總隊立即派員從海空域展開搜索行動，晚間6時許空勤直升機發現海上有微弱燈光，指引巡防艇前往察看，順利發現失蹤的3名潛水客，所幸3人都意識清楚。

海巡八一大隊傍晚4時26分接獲船東通報指出，3名潛水客下海潛水後，未依約出現，海巡八一大隊同步通報十五海巡隊、空勤總隊加入搜索，十五海巡隊分別從綠島、富岡各出動1艘巡防艇前往搜索，搭配空勤直升機從朝日溫泉海域，往北邊搜索。

傍晚5時許天色漸暗，不過搜救行動仍持續進行，6時空勤隊先發現樓門岩外海有微弱燈光，指引巡防艇前往察看，果然發現3名潛水客，距離他們下水的地點約2.5海浬。

十五海巡隊表示，3名潛水客意識清楚，但肢體無力，巡防艇將他們拉上船後，將送往綠島南寮漁港。

(中時)