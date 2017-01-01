台北跨年晚會 環保局開11.1萬罰單

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我要評比

台北市跨年晚會今年從彩排起就被民眾陳情，更有議員批「連電話都聽不到」。北市環保局環保稽查大隊統計，從12月29日起至1月1日活動結束，共接獲83件陳情、告發8件，對主辦單位三立開罰11萬1000元。

環保稽查大隊長陳沼舟表示，今年陳情主要集中在29、30日的彩排，反而跨年晚會當天僅接獲14件陳情案，最後依《噪音管制標準》總共開罰11萬1000元。

(中時)