福原愛絕美婚紗出爐 江宏傑都沒看過
跨國桌球愛侶江宏傑與福原愛今晚在台北晶華酒店舉辦婚宴，襯托新娘的獨一無二婚紗終於在婚宴開始前才正式出爐，由C.H Wedding特製的絕美婚紗，加進福原愛的愛心小巧思，更有個人風格，尤其更在婚宴前保密到家，就連江宏傑都還沒看過，婚宴前才得到驚喜。
兩人的婚宴不但萬眾矚目，更有劉詩雯等大咖運動員雲集，但福原愛穿上專屬婚紗，仍是全場最美「嬌」點，但福原愛還是笑說：「非常非常緊張，感覺比比賽還緊張。」江宏傑則特別感謝各界支持，尤其是婚禮籌備與禮服提供，讓他不會因為要在歐洲比賽，導致婚宴無法順利舉辦。
福原愛不只愛江宏傑，就連婚紗都選擇台灣婚紗公司，除了台灣場，2月初在日本的婚宴，婚紗也同樣由C.H Wedding設計提供，江宏傑笑說：「台灣場與日本場的婚紗應該會不一樣，連我都沒看過，非常期待。」
(中時電子報)
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