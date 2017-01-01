綠島潛水客失聯 海空聯手搜尋

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台東綠島朝日溫泉外海下午發生3名男性潛水客失聯，海巡獲報馳援，但海象不佳、天色漸暗沒找到人。目前空勤直昇機加入搜救行列，疑在海面上發現3個目標，由海巡快艇接近搜尋。

台東縣消防局表示，海巡是在今日下午4時50分獲報，綠島朝日溫泉外海、距岸邊2浬處，3名潛水客失聯，時間超過80分鐘。初步了解，3人是隨另7名潛水客搭乘娛樂漁業漁船出海，船主驚覺有異通報。1060101

(中央社)