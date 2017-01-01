田馥甄的小幸運 女子天團的華麗蛻變

2016年底浙江衛視跨年晚會，田馥甄Hebe演唱「小幸運」一曲，讓台下歌迷如痴如醉。這首歌在影音網站YouTube點閱率突破1億次，成為第1首點閱破億的台灣歌曲，見證Hebe這幾年的華麗蛻變。

1983年生的田馥甄（Hebe），2000年參加美少女選拔賽，賽後與參賽成員任家萱（Selina）、陳嘉樺（Ella）組成S.H.E組合而踏入演壇。

這個少女天團當年從台灣紅到了中國大陸，但Hebe不像Selina溫柔甜美及Ella的古靈精怪，總是安安靜靜的，有媒體把她形容為女子天團中的「綠葉」。

2010年9月，Hebe「單飛不解散」，以田馥甄為名發表首張個人專輯，入圍金曲獎最佳國語專輯。接下來，多張個人專輯都入圍金曲獎。

專輯叫好又叫座，還也開始在台灣、香港、大陸、新加坡等地舉辦巡迴演唱會，這讓田馥甄一點一滴從女子天團中的「綠葉」蛻變為「女神」。

2015年7月，她為國片「我的少女時代」擔綱主唱的歌曲「小幸運」，不僅入圍金馬獎和金曲獎，還創下397天在影音網站YouTube點閱率突破1億次，成為第一首破億的台灣歌曲，也是首位MV點閱破億的華語歌曲。

「小幸運」一曲不僅成為許多台灣歌迷心中的最愛，也征服了不少大陸歌迷的心。如今隨著Ella嫁為人婦，Selina淡出大陸影劇圈後，在大陸，「田馥甄」三個字的名字，要遠遠大過於當年女子天團S.H.E的名氣。

「我的少女時代」電影導演陳玉珊接受媒體訪問時曾說：「很開心除了大家喜歡電影外，Hebe唱的『小幸運』也能引起大家的共鳴。她是能夠橫跨5、6年級生與18歲年輕人這兩個世代，非常具代表性的聲音，很榮幸能跟大家一起創造歷史紀錄。」

靠著歌聲，能夠征服兩個世代的心。田馥甄在浙江衛視跨年晚會上演唱「小幸運」時，台下數以萬計的歌迷打開手機的閃光燈，搖曳著大合唱的情景，正說明Hebe這幾年已從少女天團華麗蛻變為歌唱一姐。106010

(中央社)