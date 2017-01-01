抓準受眾 大亦睿推動展覽有妙方

當博物館參觀人次逐漸下降，策展單位大亦睿不僅獨家引進日本漫畫家伊藤潤二在台灣辦首展，又再把展覽賣到香港，近期也舉辦以圓明園歷史為背景的展覽，成功要素在於抓準受眾。

2015年12月在華山文創園區的鍋爐室，大約71坪大的場地，大亦睿舉辦日本經典恐怖大師伊藤潤二的全球首展，這個展場能使用的空間有限，內部遺留有與煙囪相連的磚砌爐口、鍋爐機具，但策展單位卻巧妙地將這些頗具歷史年份的文物與AR技術結合，變成展覽的一部份，配上斑駁的牆面，加乘展覽要傳達的「恐怖」意象。

「伊藤潤二特展」展覽期間共吸引8萬人次，對照同期也在華山舉辦的日本動漫展，比「伊藤潤二特展」展場大三倍、製作費也高出三倍，卻只有15萬人次參觀，「伊藤潤二特展」在小型展覽裡，算是達到不錯的成績。

過去在台灣展覽界流傳一句話，「辦展覽像是賭博」，沒人能預測觀眾最後是否會買單，但「伊藤潤二特展」策展人溫怡寧卻不這樣認為，「主題可否成功，不在於內容是什麼，而是要怎麼做，要以觀眾為基礎，不同的觀眾，決定了怎麼宣傳和包裝」。

念博物館學出身的溫怡寧，也曾在公關公司待過，長期觀察台灣展覽忽略文案和展覽行銷，她把展覽當成一項商品在銷售。

起初她鎖定要辦伊藤潤二展覽後，先是爭取到全球首度展覽授權，之後則是分析目標群眾，在臉書、社群上，針對可能會來看展的群眾，直接投射他們想要的資訊，就連同屬華文圈的台灣、香港、中國大陸的民眾，會想知道的議題也都不一樣。

溫怡寧表示，像是台灣觀眾就對伊藤潤二所創造的故事感興趣，每回只要在臉書上貼出「富江」的照片，就會博得許多迴響；香港觀眾則是對伊藤潤二本人較感興趣，香港的臉書貼文就會分享伊藤潤二接受媒體專訪的內容。

溫怡寧也以近期的「東方凡爾賽祕境體驗大展」為例，這個展用數位技術再現圓明園，「一般人聽到圓明園或許沒有太大興趣，也許這只是在歷史課本裡面曾經出現過的一小段」，不過她將這個看似歷史意味濃厚的展，從博物館場域拉出來，加入數位感官享受以及娛樂性，引導觀眾進入展場後，可接受到一些知識性的內容。

「東方凡爾賽祕境體驗大展」推估的目標受眾在25至35歲，溫怡寧表示，這個展覽大約花新台幣100萬元行銷宣傳費，就能不斷在臉書上獲得網友分享、回應，和「一條龍作業有關」，從社群網站、臉書上的短片到文案，全都出自大亦睿公司內部製作，並且每週檢視臉書的回應，一發現貼文迴響不夠，立刻換訊息內容。

溫怡寧認為，台灣策展具有靈活性，同一套展覽，像是伊藤潤二特展，在台灣、香港，甚至歐洲，側重的要點都不同，但只要掌握好受眾，再加上口碑行銷，展覽就能成為一門好生意。1060101

(中央社)