竹市元旦寶寶報到 龍鳳胎湊成好字

2017年第一天，截至下午6時統計，新竹市已有17名元旦寶寶，其中包括一對女雙胞胎及一對龍鳳胎，仍有孕婦待產中。

「寶寶很會挑日子。」王太太今天在新竹馬偕醫院順利產下一對龍鳳胎，姐姐體重2490公克、弟弟1580公克，皆暫住在保溫箱照顧。

王太太說，懷孕35週過程辛苦，但開心能一次湊到「好」字；王爸爸也說，能夠生下元旦寶寶很高興，但同時也是甜蜜責任的開始。

根據新竹市衛生局統計，截至下午6時，新竹市轄內5家醫療院，共有17名元旦寶寶誕生，男生5名、女生12名，其中還包含一對雙胞胎及一對龍鳳胎，目前尚有產婦待產中，盼也能產下元旦寶寶。

市長林智堅聞訊也獻上祝福，他說，新竹市出生率連續11年蟬聯全國之冠，且14歲以下兒童占全市總人口數18%，是名符其實的「兒童城市」，為鼓勵市民多生孩子，市府推出「育兒津貼」、「保母托育費用補助」、「免費育兒指導」等育兒措施，也祝福元旦新加入的「小小市民」幸福、快樂、健康成長。1060101

(中央社)