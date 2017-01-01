氣功協會千人升旗 宣導保健養生運動
返老還童氣功協會今天動員千人參加總統府元旦升旗典禮，這支源自台灣本土的隊伍，除見證迎接新年的歷史一刻，也透過集體團練，成功推廣養生運動的健康概念。
返老還童組織台灣區主席廖佑霖今天表示，氣功協會暨返老還童抗癌文教基金會默默耕耘8年來，推廣養生運動不遺餘力，因功法簡單、易學、有效，又教學免費，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、澳洲等國學員約2萬人。
他說，包括知名藝人、國會議員，都是協會成員，以愛為出發點的運動團隊，仍穩健成長。
協會表示，今天是第三度大動員參加元旦升旗典禮，並選在總統府前廣場，弘揚協會推廣養生運動的核心願景，讓更多國人認知，如何透過運動呼吸吐納的正確要領，遠離疾病的威脅，並減輕國家醫療資源的負擔。
廖佑霖說，協會全面推廣有益於身心靈健康運動的同時，也勤做公益，開辦癌友心靈課程。協助癌症患者全面抗癌，以降低國家醫療保健體制下的沉重負擔。
協會今天的團練，是示範表演，因學員的動作整齊劃一，格外引起民眾矚目。與緊鄰的北一女暨中高樂儀隊併列表演，可看性相當，吸引圍觀民眾攝影或拍照留念。
廖佑霖表示，返老還童氣功協會是發源於台灣本土的團隊，「有幸參加元旦升旗典禮與大團練，是難得的人生體驗。」
目前，協會正在台南市大內區，籌設希望園區，為癌友打造免費的養生中心，攜手展開抗癌大作戰。每月固定於全省北、中、南、高，為癌友及家屬分別舉辦「愛與關懷聯誼活動」，藉此引領癌友早日走出病苦折磨的陰霾。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。