氣功協會千人升旗 宣導保健養生運動

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返老還童氣功協會今天動員千人參加總統府元旦升旗典禮，這支源自台灣本土的隊伍，除見證迎接新年的歷史一刻，也透過集體團練，成功推廣養生運動的健康概念。

返老還童組織台灣區主席廖佑霖今天表示，氣功協會暨返老還童抗癌文教基金會默默耕耘8年來，推廣養生運動不遺餘力，因功法簡單、易學、有效，又教學免費，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、澳洲等國學員約2萬人。

他說，包括知名藝人、國會議員，都是協會成員，以愛為出發點的運動團隊，仍穩健成長。

協會表示，今天是第三度大動員參加元旦升旗典禮，並選在總統府前廣場，弘揚協會推廣養生運動的核心願景，讓更多國人認知，如何透過運動呼吸吐納的正確要領，遠離疾病的威脅，並減輕國家醫療資源的負擔。

廖佑霖說，協會全面推廣有益於身心靈健康運動的同時，也勤做公益，開辦癌友心靈課程。協助癌症患者全面抗癌，以降低國家醫療保健體制下的沉重負擔。

協會今天的團練，是示範表演，因學員的動作整齊劃一，格外引起民眾矚目。與緊鄰的北一女暨中高樂儀隊併列表演，可看性相當，吸引圍觀民眾攝影或拍照留念。

廖佑霖表示，返老還童氣功協會是發源於台灣本土的團隊，「有幸參加元旦升旗典禮與大團練，是難得的人生體驗。」

目前，協會正在台南市大內區，籌設希望園區，為癌友打造免費的養生中心，攜手展開抗癌大作戰。每月固定於全省北、中、南、高，為癌友及家屬分別舉辦「愛與關懷聯誼活動」，藉此引領癌友早日走出病苦折磨的陰霾。1060101

(中央社)